Emlakçılar isyanda: Evleri soran çok alan yok

Ülke genelinde baş gösteren corona virüsü salgını ile Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi sayfiye merkezlerindeki ev ve arazilere olan aşırı rağbet, serbest dolaşım olmaması nedeniyle durma noktasına geldi.

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Emlak Müşaviri Çetin Aksu, SÖZCÜ'ye konuşarak, “Büyük şehirlerden bahçeli müstakil ev ile arsa ve tarlaya talep fazla ama henüz alan yok. Konutlarda yüzde 3-5, arsa fiyatlarında metre kare fiyatlarında 150-250 lira arasında artış olurken, kiralarda ise ciddi düşüşler yaşanıyor” dedi.

TALEP ÇOK, SATIŞ YOK

Salgının başlamasıyla birlikte Muğla bölgesine akın edenler nedeniyle özellikle sayfiye merkezlerindeki bahçeli, müstakil evler ile birlikte arsa ve tarlalara aşırı rağbet olmuştu.

O dönemlerde dolaşım serbestliği olması nedeniyle satışların gerçekleştiğini belirten Emlak Müşaviri Çetin Aksu, “Hala İstanbul ve Ankara'dan aşırı talep var fakat serbest dolaşım olmadığı için kimse gelip de işlem yapamıyor. Birkaç ay öncesine göre fiyatlarda çok ciddi artış yok. Salgın öncesindeki fiyatlarda en fazla yüzde 3-5 arasında artış oldu ama satış olmadığı için rakam yükselmedi. Arsalar da üzerine koydu. Bizim metrekaresini bin ya da bin 500 liraya sattığımız yerlerde metrekare fiyatlarında 150-250 lira arasında artış oldu” ifadelerini kullandı.

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KİRALAR DÜŞTÜ

Özellikle Marmaris ve Bodrum'da kira fiyatlarının her geçen gün artması nedeniyle vatandaşlardan çok şikayet aldıklarını fakat artık durumların değiştiğini söyleyen Aksu, “Talep düşünce kiralarda düşüş başladı. 3 bin liralıklar 2 bin 500'e, 2 bin 500’lükler de 2 bin liraya çekti. 300-500 lira arasında düşüş var. Serbest dolaşım başlarsa buralara büyük şehirlerden çok fazla sayıda gelecek insan var ve o zaman hem kiralar ve hem de arsa ve ev fiyatlarında patlama olur” diye konuştu.

AYNI YERE ÜÇ AYRI RAKAM

Satış ve kiralama ilanlarında aynı yer için üç farklı emlakçıdan üç farklı rakamlar verildiğini, belirten Çetin Aksu şunları söyledi.

“Mal sahipleri mülkünü satışa çıkarırken tek bir emlakçı yerine, çabuk satmak için 3-5 emlakçıyla anlaşıyor. Anlaşmada da örneğin ‘Ben 500 bin lira istiyorum, siz kaça satarsanız satın, hiçbir şeye karışmam' diyor. A emlakçı 500 binlik ev için 10 bin lira komisyon, 15 bin lira da pazarlık payı ekleyip 525 bine satışa çıkarıyor. B emlakçı 535'e, C emlakçı da 550 bin liradan satışa çıkarıyor. Mal sahibinin tek bir emlakçı ile anlaşarak satış rakamını sözleşmeye yazması gerekir. Sadece Marmaris'te değil ülkenin her yerinde kaydı olmayan merdiven altı emlakçıların sayısı çok fazla. Fazla kazanç sağlamak için hakkıyla çalışan emlakçıların da adını çıkarıyorlar. Burada mal sahiplerinin bilinçli olamaması bu tür emlakçılara yarıyor.”

YENİ ÇIKAN YASALAR HEPİMİZİ RAHATLATACAK

Bu tür satışların rahatlıkla engellenebileceğini belirten Aksu, “Yeni çıkan yasalar yürürlüğe girmeye başladı. Emlak Müşavirleri Derneği'nin üye statüsü ile artık belirli kuralları içeren kararnamemiz var. Komisyon oranlarından emlak gösterme bedeline, mesleki yeterlilik belgesinden yetki belgesine, alım satıma aracılık sözleşmesinden kiralama sözleşmesinin şartlarına kadar uyulması gereken zorunlu durumlar var. Yönetmelik kapsamında, emlakçıların Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilecek yetki belgesine sahip olmaları gerekli. Tapuda satış esnasında bile emlakçı kimlik bilgileri olmadan artık işlem yapılmayacak” sözlerini kaydetti.

MAL SAHİPLERİ KENDİLERİ KİRAYA VEREMEYİP SATAMAYACAK

Kanunda düşünülen maddelerden birisinin de gelecekte mal sahiplerinin taşınmazlarını kiraya veremeyeceği gibi satamayacaklarını da hatırlatan Aksu şöyle devam etti:

“Bu işlemler ancak kayıtlı, belgeli bir emlakçı üzerinden gerçekleşebilecek. Emlakçı ile mal sahibinin yapacağı sözleşmede gayrı menkulün tüm tapu bilgileri, satış ve komisyon bedelleri, vergi, harç ve her türlü giderlerin miktarı açık açık yazılmak zorunda olacak. Bu durumda da aynı yer için birkaç fiyat istenemeyecek. Bu işten herkes karlı çıkacak. Kimse haksız kazanç sağlayamayacak.”