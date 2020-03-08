EMO: Her üç mühendisten biri işsiz

EMO'nun elektrik, elektronik, kontrol, otomasyon, telekomünikasyon ve biyomedikal mühendisi 5 bine yakın üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma ve ankette, ekonomik krizin mühendisleri de etkilediği belirlendi.

EMO Başkanı Gazi İpek “Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz giderek derinleşirken, artan fiyatlar, yüksek döviz kurları, işsizlik, yoksulluk ve intiharlara varan acı sonuçlarla, krizin etkileri toplumsal yaşamın hemen her alanında hissedilmektedir'' dedi.

“EMO ÜYESİ BİRÇOK MÜHENDİS İŞİNİ KAYBETMİŞ”

Mühendislerin iş koşulları, gündelik yaşamlarında karşılaştıkları olumsuzluklar ve gelecek beklentilerini ortaya koyabilmek amacıyla düzenlenen anketten de şu sonuçlar çıktı:

“Her üç mühendisten biri işsiz durumdadır. EMO üyesi birçok mühendis işini kaybetmiş, pek çoğu da düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmıştır. İş yükü artmış, ücretini alamamaktan yakınanların sayısı ise çoğalmıştır. Bu durumda, harcamalarda kısıtlamaya gidilmiş, ev değiştirme, aile yanına taşınma, aracını satma, kredi alma gibi yollara başvurulmuştur. Ankete katılanlar dışarıda daha az yemek yediklerini, daha kültür, sanat, spor ve eğitim etkinliklerine katıldıklarını, daha az tatile gittiklerini ifade etmişlerdir.”