En düşük emekli maaşı ne kadar? Zamlı emekli maaşı miktarı ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Corona virüse karşı düzenlenen toplantının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Açıklanan maddeler arasında emekli maaşı da yer aldı. İşte, en düşük emekli maaşı…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında alabilecek.