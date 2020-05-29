En yüksek ölüm oranının karşılığı yüzde 0,4 büyüme

İsveç, corona virüsü salgını sırasında tartışmalı bir karara imza attı. Hükümet, vatandaşlarına mümkünse evden çalışmaları tavsiyesinde bulunsa da hiçbir kısıtlama kararı almadı ve ‘sürü bağışıklığı' yolunu seçti. Restoranlar, barlar her zamanki gibi hizmet verdi, 16 yaşından küçük çocuklar okula gitmeye devam etti.

CNBC'de yer alan habere göre, ekonomiyi kapatmayan Kuzey Avrupa ülkesinin ilk çeyrek rakamları pozitif geldi. Tahminler, her şeye rağmen İsveç'in ilk çeyrekte yüzde 0.6 küçüleceği yönündeydi. Ancak ülkenin gayri safi yurt içi hasılası bu süreçte yüzde 0,4 arttı.

KOMŞULARININ TOPLAMINDAN FAZLA VAKA VAR

Buna rağmen ülkede tartışmalar bitmiyor. İsveç'in karantina uygulamama kararı, corona virüsü salgınında en yüksek ölüm oranına sahip ülke olmasını sağladı. 35 bin 727 vaka görülürken, bunların 4 bin 266'sı hayatını kaybetti.

İsveç'te enfekte olan insan sayısı, karantina uygulayan komşuları Danimarka (11 bin 712), Norveç (8411), Finlandiya (6776) ve İzlanda'nın (1805) çok üzerinde gerçekleşti. Dört ülkedeki toplam vaka sayısı, İsveç'ten az: 28 bin 704.

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‘UNUTULMAK İSTENEN BİR YIL’

Capital Economics'in kıdemli Avrupa ekonomisti David Oxley yaptığı değerlendirmede, “İsveç ekonomisi, salgına karşı alınan hafif önlemler sayesinde diğer ülkelere nazaran daha iyi ilerledi. Her şeye rağmen İsveç için de bir an önce unutulmak istenen bir yıl oluyor” dedi.