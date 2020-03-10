En zengin 500 kişinin serveti bir günde 289,5 milyar dolar azaldı

Corona virüsü salgını ve petroldeki fiyat savaşı nedeniyle küresel piyasalar dün 2008 sonrasının en yüksek düşüşünü yaşarken, milyarderlerin servetleri de eridi.

Blooomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 500 insanının serveti dün bir günde 289,5 milyar dolar azaldı. Bu rakam, Ekim 2016’dan bu yana var olan endeksin tarihindeki en yüksek günlük düşüş oldu.

En zengin 500 kişinin toplam servetindeki erime, yıl başından bu yana yarım trilyon doları aştı.

Dünyanın en zengin insanı Amazon’un patronu Jeff Bezos’un serveti dün 5,56 milyar dolar azalarak 112 milyar dolara geriledi.

Dün Microsoft’un patronu Bill Gates 5,12 milyar dolar, Fransa’nın en zengin ismi Bernard Arnault 4,36 milyar dolar, Berkshire Hathaway’ın patronu Warren Buffet 5,32 milyar dolar kaybetti.

Bir günde 2,4 milyar dolar kaybeden petrol patronu Harold Hamms, en zengin 500 kişilik listenin dışına düştü.

Hindistanlı Mukesh Ambani’nin serveti de 5,8 milyar dolar azaldı ve “Asya’nın en zengini” unvanı kayıpları 1,1 milyar dolarda kalan Alibaba’nın patronu Jack Ma’ya geçti.

İsviçre merkezli banka UBS’in yatırım yetkilisi Mark Haefele, yakın dönemde piyasaların corona virüsün Avrupa ve ABD’deki seyrine odaklanmaya devam edeceğini, finansal piyasalarda stresin süreciğini söyledi.

ABD’de borsalar dün ortalama yüzde 7,5 değer kaybetmişti.