Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli: Peak Games’ten devletin alacağı çok ders var

Türkiye ekonomisi, genç girişimcileri ile aslında bir servete sahip ancak ‘önceliklerde' sıra bir türlü onlara gelmiyor. Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, dünya ölçeğinde büyük bir satış olan Peak Games'in Türkiye'nin başarısı değil ferdi bir başarı olduğunu belirterek, “Devletin Peak Games'in başarısından alması gereken çok önemli dersler var. Girişimciliğe özel destek şart” dedi.

OYUNDA İŞLER İYİ

Endeavor Türkiye ve Endeavor Insight İstanbul teknoloji girişimciliği ekosistemini ele alan bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) iş birliğiyle, Eczacıbaşı Topluluğu desteğiyle hazırlanan İstanbul Teknoloji Ekosistemi Raporu'na göre Türkiye'de girişimciler daha fazla kamu teşviği, mevzuatların daha hızlı çıkarılmasını ve mentör desteği istiyor.

Kendisi de Mynet başta pek çok teknoloji firmasının kurucusu olarak bu ekosistemin baş aktörlerinden biri olan Kurttepeli raporu anlatırken, “Dünyada oyun sektöründe son 30 yıldır 1 milyar doların üzerinde büyük satış sayısı 10'u geçmedi, o yüzden Peak Games'in satışı çok büyük başarıdır. Türkiye'yi büyük bir şirket olarak düşünürsek oyun departmanında işler iyi gidiyor diyebiliriz.

O zaman da devletin bu sektöre ‘ekstra ne vereceğim' diye düşünmesi gerek” dedi. Kurttepeli, Türkiye'de büyük hodinglerin en fazla 6 milyar dolar değeri bulunurken bir oyun firmasının 1.8 milyar dolar değere ulaştığını vurgularken, “Burada durup düşünmek gerek. İnşaat firmalarına destek verilirken, bu mucizeleri yaratan girişimciler de desteklense ülke ekonomisine 50 kat fazla katma değeri olur. Girişimciliğin önemini herkes biliyor ama öncelikler sıralamasında sıra bir türlü girişimciye gelmiyor” diye konuştu..

GİRİŞİMCİLER 2 KONUDA ACİL DÜZENLEME BEKLİYOR

Peak Games'in zaten global piyasalara açılmış bir girişim olduğunu belirten Kurttepeli, yurtdışına yeni açılacak girişimcilerin önünün bir süredir kapalı olduğunu söyledi. Kurttepeli, “Son dönemde yurtdışından sermaye gelişi ciddi oranda durdu. Zaman kaybediyoruz” dedi. Kurttepeli girişimcilerin iki konuda acil düzenleme beklediğini anlattı.

Bunlardan biri teknokentlerin mevzuatının uzaktan çalışmaya uygun hale getirilmesi, diğeri ise çalışanlara opsiyon vermeye imkan veren mevzuatın bir an önce çıkarılması.