Endonezya ekonomisi 1999’dan beri ilk kez daraldı

Endonezya ekonomisi ikinci çeyrekte corona virüsünün ekonomik etkileri nedeniyle 20 yılı aşkın süredir ilk defa daraldı.

Corona virüsü ile mücadele etmek için alınan önlemler Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi Endonezya’da tüketici

talebini ve iş faaliyetlerini durma noktasına getirdi.

Nisan ile haziran ayları arasında Endonezya gayri safi yurt içi hasılası beklenenden daha fazla %5.32 küçüldü.

Reuters anketine katılan ekonomistler yılın ilk çeyreğinde %2.97 büyüyen ekonominin ikinci çeyrekte %4.61 daralmasını bekliyorlardı. (REUTERS)