Enerji Bakanı’ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Dönmez’in açıklamalarından satır başları:

İş planımıza, programımıza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz’de hem Oruç Reis, hem Yavuz sondaj gemimiz olduğu gibi planımıza devam ediyor. Haklı olduğumuz bir konudur. Uluslararası hukuka göre de tezlerimiz güçlüdür. Yunanistan inandırıcı olmadığı için birtakım ülkeleri yanına alarak haklı görünme çabasındadır. O açıdan biz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Fatih, Yavuz ve Kanuni olmak üzere arama faaliyetleri için teknik kapasitemizi artırdık. Belki de dünyadaki ilk 10 şirket arasında olduğunu söyleyebiliriz Türkiye Petrolleri’nin. Akdeniz’le gündeme gelsek de Karadeniz’deki çalışmalarımız devam ediyordu. Arkadaşlar iddialı bir şekilde geldiler. Dediler ki biz Karadeniz’de bir sondaj daha yapmak istiyoruz. 14 ay önce sismik çalışma kararı aldık.

KARADENİZ’DE GAZ NASIL ÇIKARTILACAK?

Denizlerdeki ruhsat hakları tamamen Türkiye Petrolleri’ne ait. Bu tamamen hazinemizin. Bize ait ve herhangi bir ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Dışarıdan hizmet almak konusunu kullanarak spekülasyon üreterek beklediğimiz kazancı elde edemeyeceğiz gibi yanlış yalan haberler var. Bunlar doğru değil. Sahanın tamamı bize ait. Ve birçok işleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Uzmanlık gerektiren bazı işler için hizmet alabiliriz. Ama bu saha, bu iş bizim.

KARADENİZ’DE GAZIN DEĞERİ NE?

Şu an itibarıyla bulunan gazın değerini tahmin etmek oldukça güç. Doğal gaz fiyatları petrol fiyatlarına endeksli olarak değişiyor.

KEŞİF DOĞALGAZ FİYATLARINA NASIL YANSIR?

3 yılda gazı getirerek kullanıma sunacağız. İlk üretim miktarı görece biraz düşük olacak çünkü o sırada sahayı geliştiriyor olacağız. Ama teorik olarak baktığımızda ilk gazı vatandaşın hizmetine sunacağız. Ve vatandaşımız doğalgazı daha ekonomik olarak kullanacak.

DOĞU AKDENİZ SONDAJLARI…

2020’de denizdeki keşiflerde birinci sıradayız. Bazı kuyularda gaz akışı gördük. Umut veren noktalarda sondaj kuyuları açacağız.