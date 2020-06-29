Enerji devi Chesapeake’ten iflas erteleme başvurusu

ABD'de iflas erteleme başvurusu yapan şirketlere bir dev daha eklendi. Ülkenin gaz ihracatçısına dönüşmesini sağlayan, kaya gazı çıkarmada öncü olan Chesapeake Energy, borçlarının sürdürülemez bir hale gelmesinin ardından iflas ertelemeye başvurdu.

KASASINDA 82 MİLYON DOLARI KALMIŞTI

New York Times'ta yer alan habere göre, 2013'te borcu 20 milyar dolara ulaşan şirket o tarihten beri toparlanamadı. 1900 çalışanı bulunan Chesapeake, corona virüsü salgını sonrası petrol ve doğal gaz fiyatlarının dibe vurmasıyla yılın ilk çeyreğinde 8.3 milyar dolar zarar etti.

Şirketin 2019 sonundaki borcu 9.5 milyar dolar. Mart ayı sonunda şirketin sadece 82 milyon doları olduğunu açıkladı ve ağustosta 192 milyon dolarlık tahvil ödemesi var.

925 MİLYON DOLARLIK YENİ KAYNAK

Chesapeake'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, tam bir yeniden yapılandırmayı kolaylaştırmak için bu yola gidildiği belirtildi. Borçlularla varılan anlaşma çerçevesinde, şirkete 925 milyon dolar kaynak sağlandığı ve 7 milyar dolarlık borcun ortadan kaldırıldığı duyuruldu.

Şirketin CEO'su ve başkanı olan Doug Lawler, “Chesapeake'in sermaye yapısını ve işlerimizi, eski finansal zayıflıklarımızı gidermek için temelden sıfırlıyoruz. İflas koruma sürecinden daha güçlü ve daha rekabetçi bir şekilde çıkacağız” diye konuştu.

CORONA VİRÜSÜ SON DARBE OLDU

Yeni petrol ve doğal gaz yataklarının bulunması ile üretimin artırılması, son dönemde fiyatların düşmesine neden olmuştu. Corona virüsü salgını ise sektöre son ve en ağır darbeyi indirdi.

2020 yılında aralarında Ultra Petroleum ve Whiting Petroleum gibi büyüklerin de yer aldığı 20 ABD merkezli enerji şirketi iflas erteleme başvurusu yaptı. Son 5 senede ise 227 petrol üreticisi iflas başvurusu yaptı. Sektörün borcu ise 134 milyar doları aştı.

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