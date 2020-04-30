Enerji şirketlerinde 1 trilyon dolarlık gelir kaybı bekleniyor

Corona virüsü salgınının küresel talebi düşürmesiyle petrol fiyatları hızla düşerken, enerji şirketlerinin bu yıl devasa gelir kaybına uğraması bekleniyor.

Cnbc’nin Rystad Energy adlı araştırma şirketinin raporundan aktardığına göre, geçen yıl küresel ölçekte toplamda 2,47 trilyon dolar gelir elde eden petrol ve doğalgaz şirketlerinin, 2020’deki gelirinin 1 trilyon dolar düşüşle 1,47 trilyon dolara düşmesi öngörülüyor. Salgın öncesinde 2020 için beklenti 2,35 trilyon dolar düzeyindeydi.

Rystad Energy, 2021 için de, daha önce 2,52 trilyon dolar olan eski beklentisini değiştirerek 1,79 trilyon dolara çekti.

İLK KEZ EKSİ FİYATLAR GÖRÜLDÜ

1 Ocak 2020’de 66 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, Nisan’da 15 dolara kadar gerilemiş, petrol üreticisi ülkeler arzı kısma kararları almıştı.

1980’lerde yüzde 30, 10 yıl önce yüzde 15 olan ABD’deki S&P 500 endeksindeki enerji şirketlerinin payı, şu an yüzde 3’e kadar gerilemiş durumda.

Nisan’da küresel ölçekte günlük petrol talebi 30 milyon varil düşmüştü.

Hava trafiğinin yüzde 95 azaldığı ABD’de Mayıs vadeli petrol fiyatları, iki hafta önce -40 dolara kadar gerilemişti.