Enflasyon beklentisini yüzde 7.4’e düşüren Uysal: Dövizde savunma mekanizmamız yok

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, corona virüsünün ekonomide yol açtığı olumsuz etkilerin yılın ikinci yarısından itibaren azalacağını, temmuz ayından sonra enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini söyledi.

Uysal, bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e çektiklerini belirtti. Uysal, doları 7 liranın altında tutmak için niçin milyarlarca dolar satış yapıldığına ilişkin soruya ise, “Bizim kurla ilgili bir savunma mekanizmamız yok” yanıtını verirken, IMF ile kredi ya da swap amaçlı bir girişimleri olmadığını da bildirdi.

MB, yılın ikinci enflasyon değerlendirme toplantısını salgın nedeniyle internet ortamında sanal basın toplantısı şeklinde gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Uysal bir sunum yaparken, önceden akredite olan gazeteciler uzaktan erişimle sorularını yöneltti.

Uysal'ın açıkladığı enflasyon raporunda, 2020'de gıda enflasyonu tahmini yüzde 11'den yüzde 9.5'e çekilirken, bu günlerde varil fiyatı 20 doların altına düşen ham petrol fiyatına ilişkin tahmin de 60 dolardan 32.6 dolara çekildi.

Uysal, işsizliğin yeniden artış trendine girdiğini belirtirken, işsizlik oranının hangi seviyelere çıkacağına ilişkin bilgi vermedi.

DOLARDA 7 TL SINIR MI?

MB daha önce dolar kurunun 6 liraya çıkmaması için uzun süre 5.99 lira seviyelerinde dolaylı döviz satışı yoluyla kura müdahale etmişti. Virüs salgınının ardından bu kez 7 lira sınırına gelen dolar için MB'nin milyarlarca dolar satarak kuru 6.99 lira seviyelerinde tutmaya çalıştığı belirtiliyordu.

Uysal'a, doların 7 lira olmaması için, milyarlarca dolar satmanın ekonomik bir anlam taşıyıp taşımadığı soruldu. Uysal bu soruya, belirli bir kur hedeflerinin olmadığını belirterek, “Kademeli bir şekilde kurda değişim oldu. Biz bu alanda yalnız değiliz.

TL'deki kaybın ortalarda bir yerde olduğunu görüyoruz. Kurla ilgili bir savunma mekanizmamız yok. Ama finansal istikrar açısından bazen faiz yeterli olmayabiliyor. Kurdaki istikrarı önemsiyoruz” yanıtını verdi.

REZERVLER BİTTİ Mİ?

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'a MB'nin kendi rezervlerinin eksiye geçtiğine ilişkin gelen bilgilerin doğru olup olmadığı da soruldu.

Olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirten Başkan Uysal, “Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi rezerv seviyelerinde dalgalanma olabiliyor.

Mart ayının başından itibaren bu süreçle birlikte rezervlerimizde bir dalgalanma söz konusu ancak bunun geçici olduğunu ifade etmek isterim. Kısa vadeli yükümlülükler açısından herhangi bir sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz” dedi.