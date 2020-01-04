Enflasyon canavarı ‘gıda’yla beslendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 10.56 olan yıllık enflasyon yüzde 11.84'e yükseldi. Böylece enflasyon 2019'u çift hane ile kapattı. 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları ise yüzde 15.18 arttı. Yıl boyunca en yüksek artış yüzde 43.12 ile alkollü içecekler ve sigarada gerçekleşirken, enflasyondaki sarsıntının merkezinde gıda yer aldı. Gıda fiyatları aralıkta yüzde 2.93, bir yılda ise 10.89 arttı.

Gıdanın hayat pahalılığını ölçerken kullanılan kriterlerdeki ağırlığı yüzde 23.29. Bu yüzden buradaki artışlar vatandaşın reel ekonomisi için çok önemli bir gösterge sayılıyor. Ancak TÜİK'teki hesap çarşıya uymuyor, vatandaş gıdaya TÜİK ortalamasından daha fazla harcama yapıyor. Market rafları ve pazar tezgahlarındaki fiyatlar mutfaktaki yangının gerçek boyutunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, 2019 yılında en çok hizmet ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışla mücadele etmek zorunda kalan Merkez Bankası'nın bu yıl zorlanacağı belirtiliyor.

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Aralıkta fiyatı en çok artan ürün yüzde 149 ile kilosu 37 liraya dayanan sarımsak oldu. Sarımsağı yüzde 49.1 ile yer fıstığı, yüzde 43.2 ile limon izledi. Kuru soğanın fiyatı ise yüzde 49.7 azaldı.

Albayrak: Enflasyonla mücadele ana gündemimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Enflasyonda 2019'u, hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız. 2019'da ihracatımız yüzde 2.04 artışla 180.5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”