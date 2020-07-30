Enflasyon halkı gıdadan vuracak

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, son dönemde altın fiyatlarıyla döviz kurundaki olağanüstü tırmanışa ilişkin tek kelime etmeden açıkladığı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4'ten yüzde 8.9'a yükseltti.

Enflasyonun halkı özellikle gıda fiyatlarındaki artışla vurduğuna işaret eden Uysal, önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının daha da artacağını, petrol fiyatlarının yükseleceğini, işsizlere yakın dönemde umut görünmediğini söyledi.

Uysal, pandemi sürecinde piyasaya sürülen para bolluğunu kademeli olarak azaltacakları mesajını da verirken, bu tür dönemlerde rezervlerde yaşanan dalgalanmanın normal olduğunu ifade etti.

GIDADA TIRMANIŞ SÜRECEK

Merkez Bankası Başkanı Uysal, bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Uysal, bir önceki raporda yüzde 7.4 olarak açıkladığı 2020 yıl sonu enflasyon tahminini 1.5 puan güncellemeyle (artışla) yüzde 8.9'a yükselttiklerini, 2021 yıl sonunu tahminini de 5.4'ten yüzde 6.2'ye güncellediklerini söyledi.

Uysal, halkı en fazla etkileyen gıda enflasyonunda da artışlar olduğunu, bu nedenle yüzde 9.5 öngördükleri 2020 yıl sonu gıda enflasyon tahminini 1 puan artışla yüzde 10.5'e yükselttiklerini bildirirken, bu tahminleri de önümüzdeki dönemde yeni vergi artışları olmayacağı ve gıda ürünlerine zam gelmeyeceği varsayımına dayandırdı.

MALİYETLER ARTTI

Başkan Uysal, tüketici enflasyonunun ilk 6 ayda yüzde 12.62'ye yükselerek tahminlerin üzerine çıktığını, bu artışın özellikle nisan, mayıs haziran aylarında temel mal ve gıda fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını, gıda zamlarını üretim maliyetindeki artışlarla döviz ve petrol fiyatlarındaki yükselişin tetiklediğini bildirdi.

Enflasyon tahminlerini ‘artış' kelimesini kullanmadan ‘güncelleme' kelimesiyle anlatan Uysal, yeni enflasyon tahminlerini de pandemide ikinci bir dalga yaşanmayacağı varsayımı altında belirlediklerini, bununla birlikte belirsizliğin hâlâ çok yüksek olduğunu ifade etti.

İŞSİZLERE KÖTÜ HABER

MB Başkanı Murat Uysal, istihdam ve işsizliğe yönelik de değerlendirmede bulunurken, işsizliğin istihdama katılımın azlığı nedeniyle az göründüğü, işsizlere yönelik yakın dönemde bir umut ışığı görünmediğini üstü kapalı da olsa ifade etti.

Uysal, “İşgücü piyasasında ekonomideki yavaşlamanın yansımaları hissedilirken, işsizlik oranlarının arttığını, ancak katılım oranındaki düşüşün bu artışı sınırladığını görüyoruz. Göstergeler, alınan tedbirlerin ve son dönemde iktisadi faaliyette gözlenen toparlanmanın olumlu etkisine karşın işgücü piyasasındaki zayıf seyrin sürdüğünü gösteriyor” dedi.