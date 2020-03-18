Engelli aylığı alanların raporları mayıs sonuna kadar geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Evde Bakım Yardımı”ndan ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, rapor sürelerinin bitmesi durumuna hak kaybına uğramaması için, mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu.

Selçuk, Türkiye'yi de etkileyen yeni corona virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, hem sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek hem de vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için önlemler aldıklarını belirtti.

İLGİLİ HABER 11 maddede coronaya karşı ekonomide alınan önlemler

Bakan ayrıca, daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında sağlık raporlarının SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını ve bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete yazdırmadan alınabileceğini hatırlattı.

Türkiye'de 521 bin kişi engelli Evde Bakım Yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.