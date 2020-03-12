Engin Tuncer kolonyadaki durumu değerlendirdi

Eyüp Sabri Tuncer'in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer sozcu.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Kolonyanın ham maddesi etil alkolün tedariğinde sıkıntı olduğu söyleniyor yorumunuz nedir?

Asya ülkelerinde corona virüsün çıkmasıyla birlikte dezenfektan ürün kullanımında da yararlanılan etil alkol bulmak zorlaştı. Biz Rusya, İran ve Pakistan'dan etil alkol alıyoruz fakat bu ülkeler de kendilerini korumak adına bu ürünü eskisi gibi göndermiyor. Etil alkol fiyatlarında yaklaşık bir buçuk aydır yüzde 80'e yakın bir fiyat artışı var. Biz dayanabildiğimiz kadar fiyatlarımıza zam yapmayacağız.

Dünkü gibi bir kolonya talebi hiç gördünüz mü?

Corona virüsünün sıcaklıkların artmasıyla birlikte etkisini yitireceği gibi bir görüş var. Bayram öncesi arife günlerimiz de talep anlamında yoğun geçer fakat dün bayramlarda da görmediğimiz bir yoğunluk vardı. Bu yoğunluğun ilerleyen dönemde bir miktar azalacağını tahmin ediyoruz.

Peki corona virüsün ardından ihracatınız nasıl etkilendi?

Asya ülkelerinde bizdeki gibi bir kolonya kültürü olmamasına rağmen corona virüsle birlikte Çin, Japonya ve Singapur'a da kolonya satmaya başladık.

Çılgın denebilecek kolonya fiyatları görüyoruz bunu neye bağlıyorsunuz?

Biz dahil bu sektörün tanınmış markaları fiyatları değiştirmedi. Başka yerlerden kolonya temin edenler internet siteleri üzerinden bu kolonyaları fahiş fiyatlara satmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız bu insanlara karşı dikkatli olsun.

Sizce bu talep ne kadar sürecek?

Talep 4-5 ay daha sürer sonra normale dönecektir.

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