Elektrik kesintilerine düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bütün dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren ve 1 Yönetmelik ile 4 adet Usul Esas’tan oluşan kalite mevzuatı paketini kabul ederken merakla beklenen tüketici hizmetleri yönetmeliği de kamuoyu görüşüne açtı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Her iki yönetmelikte de kırmızı çizgimiz kaliteli hizmet ve tüketici memnuniyeti. Bu yeni dönemde kaliteden taviz veren, tüketici mağduriyetine sebep olan şirketler ağır cezalarla karşılaşacak” dedi.

KESİNTİLERE DÜZENLEME

EPDK Başkanı Yılmaz, 65 yaş üstü tüketicilerin, engelli tüketicilerin, şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriğinin, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyeceğini söyledi.

Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacağını belirten Mustafa Yılmaz, “Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek.” dedi.

EKİM AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Ekim ayında sanayi, ticarethane ve meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 5.6 ile yüzde 5.7 arasında zam yapılmıştı.

Elektrik konutlarda tüm vergi, pay ve fonlar dahil 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa çıkmıştı. Elektriğe 2019 yılının Temmuz ayında 14.98, Eylül ayının sonunda ise 14.9 oranında zam yapılmıştı.