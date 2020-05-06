EPDK’dan İGDAŞ’a fatura soruşturması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı.

“İstanbul'da ikamet eden doğalgaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek incelediklerini ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit ettiklerini” belirten Yılmaz, “Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız” dedi.

İGDAŞ’tan 3 Mayıs tarihinde doğalgaz faturalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, ”EPDK kararlarına uygun olarak kurumumuzca kıyasen fatura düzenlenmemektedir. Daha önce de olduğu gibi gerçek tüketim üzerinden ve sayaçlar yerinde okunarak fatura oluşturulmaktadır” ifadeleri yer almıştı.

YASAL OLARAK FATURA KESME SINIRI NEDİR? Resmi Gazete'de 9 Haziran 2017 tarihinde yer alan bir düzenlemeye göre doğalgaz dağıtım şirketleri mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaçlarını aylık olarak artı eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde okuyor. Yani aboneye en az 25 günlük en fazla 35 günlük fatura kesilebiliyor. Dağıtım şirketleri 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri söz konusu fatura dönemi için faturalandırmama hakkına sahip. Bu düzenlemedeki tüketim miktarı genellikle yaz ayları için geçerli.

“EVDE KAL UYGULAMASI DOĞALGAZ TÜKETİMİNİ ARTIRDI”

“Evde Kal” uygulamasının doğalgaz tüketimini günlük bazda artırdığını vurgulayan İGDAŞ'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Doğalgaz faturaları sayaç okuma tarihinden itibaren geriye dönük ortalama bir aylık bir süreyi kapsadığı için, örneğin 15 Nisan’da okunan bir sayaç geriye dönük olarak 15 Mart-15 Nisan dönemini kapsamaktadır.

* Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen corona virüsü salgınının etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Evde Kal uygulaması doğal gaz tüketimini bu dönemde günlük bazda artırmıştır.

* Bu durum özellikle salgına karşı tedbirlerin etkin olarak hayata geçirildiği 16-31 Mart ve 1 Nisan-15 Nisan dönemleriyle ilk corona virüsü vakasının görüldüğü 1-15 Mart dönemi gaz çekiş rakamları kıyaslandığında açıkça görülmektedir. (İHA-SOZCU.COM.TR)

