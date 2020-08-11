Erdoğan: Faiz inşallah daha da düşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkedeki yatırımcının daha rahat yatırım yapabilmesi faizin daha da düşmesini umduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından dün akşam konuşan Erdoğan, “Kur saldırılarının etkisiyle yüzde 24’e çıkan Merkez Bankası politika faizi yüzde 8.25 seviyesine indi. Aynı şekilde yüzde 35’lere çıkan piyasa faizleri yüzde 8 bandına kadar geriledi” dedi ve ekledi:

“Hamdolsun, daha da inşallah düşecek. Çünkü bütün arzumuz, isteğimiz bu ülkede yatırımcı çok daha rahat, güçlü bir şekilde yatırımlarını yapabilsin.”

Erdoğan, kredi büyümesinde görülen hızlanmaya karşılık bankacılık sektörünün, güçlü sermaye yapısı, aktif kalitesi ve karlılık oranları ile oldukça sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu belirtti.

Sektörün yabancı para açık pozisyonu kaynaklı kur riski bulunmadığını belirten Erdoğan, tahsili gecikmiş alacakların da sürdürülebilir seviyelerde olduğunu söyledi.

AKDENİZ’DE KENDİ PLANLARIMIZI UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Erdoğan Akdeniz’de kendi planlarını uygulamaya devam edeceklerini de söyledi.

Bölgedeki sismik araştırma faaliyetlerini Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ricası üzerine iyi niyet nişanesi olarak bir süreliğine ertelediklerini kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

“Ancak Yunan tarafı hüsnüniyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiş ve Mısır ile hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir… Türkiye’nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize de aynı anlayışla yaklaşılmasıdır. Gelin Akdeniz’deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım.”

Erdoğan “Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız. Bu konuda sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya açıklarından demir alarak görev bölgesine doğru hareket ettiğini de belirterek, enerjide de ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)

625 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMIŞTI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos 2018'deki kur krizi öncesinde de yüksek faiz karşıtı tutumunu yüksek sesle dile getiriyordu. Ancak Ağustos 2018'deki kur şoku sonrası 13 Eylül 2020'de TCMB politika faizini 625 baz puan artırmıştı. Yüzde 25'lere yükselen enflasyonu dizginlemek için politika faizi yaklaşık 9 ay bu seviyelerde kalmıştı.