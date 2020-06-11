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Erkek giyim markası Lufian konkordato istedi

Mali sıkıntıya düşen erkek giyim mağazası Lufian konkordato istedi. Firmanın borcunun 120 milyon TL olduğu öğrenildi. Markanın 107 mağazası bulunuyor.

Sözcü İstanbul
08:23 -
Haberler Ekonomi
Erkek giyim markası Lufian konkordato istedi

Mali sıkıntıya düşen, nakit akışı bozulan şirketler listesine Lufian da eklendi. Lufian Mağazacılık Hizmetleri AŞ, Lufian Pazarlama Hizmetleri AŞ, Ne-Saç Ayakkabı Tekstil San. ve Tic. Limited Şti. ile Ne-Saç Tekstil San. ve Tic. Limited Şti. için konkordato başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bakırköy Ticaret Mahkemesi, 4 şirkete yönelik de tedbir kararı verdi, komiser ataması yaptı. Tedbir kararı ile birlikte şirketler de hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

GRUBUN NET BORCU 120 MİLYON TL

KRT'nin haberine göre mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için Prof. Dr. Serdar Kale, Mali Müşavir Nermin Arıcı ve Hayri Kıvanç'ı, konkordato komiseri olarak atadı.

Grubun net borcunun ise 120 milyon TL olduğu öğrenildi. Mehmet Emin Gümüştekin'in temelini attığı Lufian Grubu 23 yıl önce kuruldu. Erkek iç ve dış giyim ile ayakkabı üretimi yapan Lufian, dünyanın önde gelen markalarına da üretim yaptı.

Bakırköy mahkeme Tekstil
Son güncelleme: 08:24 11.06.2020
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