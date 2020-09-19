Erkeklerin ortalama geliri kadınlardan yüzde 31,4 daha fazla

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), bugün (18 Eylül) Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle cinsiyet temelli ücret eşitsizliğini gündeme getirmeyi ve buna dikkat çekmeyi hedefleyen bir rapor yayımladı.

“İŞVEREN ERKEKLER, İŞVEREN KADINLARA DAHA FAZLA KAZANIYOR”

Erkekler ve kadınlar arasındaki gelir farkının işteki duruma göre farklılıklar göstermekte olduğunu belirten rapora göre, kendi hesabına çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 77,3, yevmiye ile çalışan erkekler ise kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla gelir elde ediyor.

Öte yandan ücretli ve işveren olarak istihdamda olan kadın ve erkeklerin ortalama yıllık iş geliri farkı, yevmiyeli ve kendi hesabına çalışanlara göre daha az. Raporda, ücretli olarak çalışan erkekler, ücretli olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,7 daha fazla ücret aldığı, işveren olarak çalışan erkeklerin, işveren olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,2 daha fazla kazandığı belirtildi.

2006-2019 GELİR KARŞILAŞTIRMASI

Raporda yer alan verilere göre 2006 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri 9 bin 297 TL iken kadınların 6 bin 453 TL idi. 2019'da erkeklerin ortalama yıllık fert geliri 37 bin 72 TL'ye kadınların ise 28 bin 214 TL'ye yükseldi. 2006 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınların yıllık ortalama fert gelirinden yüzde 44 fazlaydı. 2019 yılında ise erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınlarınkinden yüzde 31 fazla.

“2019 YILINDA ERKEKLER YÜZDE 77.3 DAHA FAZLA GELİR ELDE ETTİ”

2019 yılında yevmiyeli erkeklerin ortalama geliri 16 bin 784 TL iken kadınların ortalama geliri 9 bin 33 TL oldu. Böylece yevmiye ile çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla gelir elde etmiş oldu. 2019 yılında işveren erkeklerin ortalama yıllık geliri 97 bin 244 TL ve işveren kadınların ortalama yıllık geliri ise 80 bin 89 TL oldu.

2019'da kendi hesabına çalışan erkeklerin ortalama yıllık geliri 29 bin 116 TL iken kendi hesabına çalışan kadınların ortalama yıllık geliri 16 bin 425 TL olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yılında kendi hesabına çalışan erkekler kendi hesabına çalışan kadınlardan yüzde 77,3 daha fazla gelir elde etmiş oldu

“2006-2019 ARASINDA ERKEKLERİN ÜCRET GELİRİ KADINLARA GÖRE ÇOK DAHA FAZLA ARTTI”

Raporda yer alan bir başka veriye göre ise, 2006 yılında ücretli kadınların yıllık ortalama gelirleri 8 bin 262 TL iken 2019 yılında yüzde 263 artışla 29 bin 968 TL'ye yükseldi. Aynı dönemde ücretli erkeklerin ortalama geliri ise yüzde 290 artışla 9 bin 268 TL'den 36 bin 167 TL'ye yükseldi. Böylece 2006-2019 arasında erkeklerin ücret geliri kadınlara göre çok daha fazla artmış oldu. 2007 yılında erkekler kadınlardan yüzde 10,9 daha fazla ücret elde ederken, bu oran 2019'da yüzde 20,7'ye yükseldi.