Erken rezervasyon ücretleri nasıl geri alınacak?

İsmail AKIN Mustafa SARIİPEK

Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren turizm acenteleri, şimdi de erken rezervasyon nedeniyle yatırılan paraların geri istenmesiyle zora düştü. Vatandaş da iptal ettirmek istediği tatilin parasını alamıyor.

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, “Acenteler otel ve uçak şirketlerine verdiği erken rezervasyon ücretlerini geri alamadığı için müşterisine ödeme yapamıyor ve büyük çıkmazda. Devletimizin acil önlem planı alması şart” dedi.

İptal edilen, talep edilen rakamlarla ilgili olarak işletme ve acentelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na rapor gönderildiği belirten Türkiye Tanıtım AjansıTürkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, “Acente erken rezervasyon parasını aldıktan sonra otel ve uçak paralarının ön avanslarını yatırır. Tur gerçekleştiğinde de devamını verir. Şu anda oteller ve uçak şirketleri acentelerin parasını geri iade etmiyor ki acenteler de müşterisine ödeme yapsın” diyor.

“ŞU AN İPTAL OLAN NİSAN-MAYIS AYLARI YA DA TAMAMININ GERİ ÖDENMESİ TALEP EDİLİYOR”

Türkiye Tanıtım Ajansı (TTGA) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Erken rezervasyon, şu anda iptal olan Nisan-Mayıs ayları içerisinde iptal olan müşterilerle alakalı ya da tamamının geri ödemesi talep ediliyor. Fakat şu aşamada tamamından ziyade iptal olmuş olanların ödemelerin geri talep ediyor acenteler tarafından” ifadelerini kullandı.