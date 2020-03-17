Eski çalışanlardan iflas davasına müdahillik talebi

Hava yolu firması Atlasglobal geçen yılın Kasım ayında mali krize girerek uçuşlarını durdurma kararı almıştı. İflas davası görülecek hava yolu firmasının pilot, hostes ve kabin memuru olarak görev yapan eski çalışanları Bakırköy Adliyesi'ne gelerek davaya müdahillik talebinde bulundu.

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Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını iddia eden çalışanlar, “Bu nedenle mahkemeniz dosyasına müdahale etme zarureti hasıl olmuştur. İflas dosyasına müdahale talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederim” açıklamasıyla dilekçe sunmak için mahkemeye başvurdular.

“ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İÇİN MÜDAHİL OLMAK İSTEDİK”

Firmanın eski kaptan pilotlarından Birol Balaban, Bakırköy Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında “Ücretlerimizin ödenmemesi nedeniyle mağdur olduk. Bizim ricamız ise hak edişlerimizi almaktı ama süreç içerisinde bu insanlar ücret almadan uçtular. Netice olarak bir markayı kaybetmiş olduk. Alacaklarımız var, işveren sürekli bunları vereceğini ifade etti. Dün ödeme yapmasını bekliyorduk ancak bu söz de yerine gelmedi. Biz de alın terimizin karşılığını almak için davaya müdahil olmak istedik. Bu sebep ile dilekçe vermeye geldik ancak corona virüs tedbirleri nedeniyle bir kısmımız dilekçe veremedi. Ancak bu haklı davamızın takipçisi olmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

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“UMARIM İŞVEREN VERDİĞİ SÖZLERİ ARTIK TUTAR”

Neredeyse tüm Atlasglobal çalışanlarının davaya müdahil olduğunu söyleyen Balaban, “Ancak büyük çoğunluğunu pilotlar ve kabin ekibi kapsıyor. Bu uzun bir süreç ancak biz bu süreci takip etmek istiyoruz. Umarım işveren de verdiği sözleri artık tutar” dedi.

Öte yandan eski çalışanlar Atlaszedeler Adalet Platformu'nu oluşturduklarını da aktardı. (İHA)