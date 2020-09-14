Öğrenciler ile ev sahipleri corona yüzünden karşı karşıya

Corona virüsü salgını nedeniyle Eskişehir'de öğrenciler ile ev sahipleri arasında kiraladıkları evlerim tahliyeleri konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi (AÜ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) yönetimleri 2020-2021 Güz döneminde uygulanacak olan eğitim modeli için vaka sayılarının artması nedeniyle örgün eğitimin bütünüyle uygulanabilir olmadığı yönünde ortaklaşa aldıkları kararı açıklamışlardı.

Karar sonrası Eskişehir'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler kaldıkları apartları ve kiraladıkları evleri boşaltmak istediler. Geçtiğimiz öğretim yılında da virüs salgını nedeniyle kiraladıkları evleri kullanamayan öğrenciler bu yıl da eğitimin uzaktan yapılacak olması kararı sonrası boş yere kira ödememek için kiralamış oldukları evleri tahliye etmek istediler. Bazı öğrenciler mülk sahipleri ile anlaşarak kira kontratlarını feshetmeyi başarırken bazı mülk sahipleri ile öğrenciler arasında krizler yaşanıyor.

ÖĞRENCİ EVLERİ TALEP GÖRMÜYOR

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Gazi Çelik, öğrenci evi adı verilen 1+1 evlere talebin şu anda hiç olmadığını belirterek, “Okulların ilk yarı yıl döneminin ertelenmesiyle birlikte öğrenci evlerine talep yok şu anda. Kiralık ev fiyatlarında da dolayısıyla bir artış söz konusu değil. Özellikle Eskişehir'deki 3 üniversitemizin bulunduğu bölgelerdeki evlerle birlikte öğrencilere hizmet vermek için kiralanan esnaf dükkanlarına ilgi oldukça azaldı. Bu bölgelerde hem ev hem de dükkan bulmak şu anda çok kolay. Bu bölgede halen esnaflık yapanlar da durumdan çok fazla etkilendiler” dedi.

MÜLK SAHİBİ – ÖĞRENCİ ANLAŞMAZLIĞI YAŞANIYOR

En büyük problemlerden bir tanesini de mülk sahipleri ile öğrenciler arasında yaşanan krizler olduğunu belirten Çelik, “Bunun nedeni de ev sahipleri ile öğrenci arasındaki devam eden kira kontratları. Üniversitelerin almış olduğu karar sonrası yakından eğitim olmaması nedeniyle Eskişehir'de öğretim gören öğrenciler Eskişehir'e gelmeyecek olması ve dolayısıyla boşuna kira ödememek için kiraladıkları evleri boşaltmak istiyorlar. Bazı ev sahipleri kiracı öğrencileri ile karşılıklı anlaşarak kira kontratlarını feshederken bazıları ise anlaşamayabiliyor. Borçlar Kanunu’na göre mülk sahipleri kira alacaklarını istemek durumundalar.

Mülk sahipleri haklı olarak kira kontratına göre alacağını isterken, öğrenciler de haklı olarak kullanmayacakları yer için kira ödemek istemiyorlar. Kontratlar ancak her iki tarafın anlaşması sonucunda feshedilebilir. Anlaşmazlıklar durumunda taraflar Borçlar Kanunu’na göre mahkemeye başvuruyorlar. Kontrattaki kira başlama ve bitiş tarihi geçerlidir. Her iki taraf buna uymak durumundadır. Kiracıysa ödemek, mülk sahibiyse tahsil etmek durumundadır. Ancak taraflar ya anlaşırsa ya da bir genelge çıkartılarak bu durum çözülebilir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Uzaktan eğitimin emlak sektörüne büyük darbe vurduğunu söyleyen Çelik, “Corona virüsü nedeniyle yaşananlar Eskişehir ekonomisine de bir darbe vurmuş oluyor. Uzaktan eğitim kararı emlak sektörüne de darbe vurmuş oldu. Emlakçılarımız öğrencilere kiralık ev bulmanın haricinde yatırım yapacak olanlara da apart daireler satıyordu. Yaşanan virüs krizi nedeniyle apart ev satışlarımız da düştü. İnsanlar yatırımlarını başka yerlere yapmaya başladılar. Tüm bunlarla birlikte inşaat sektörü bile virüsten etkilendi diyebiliriz” açıklamasında bulundu.

KİRALIK EV ÇOK, TUTAN YOK



Çelik, mülk sahipleri ile öğrenciler arasında kira kontratı krizi yaşanan Eskişehir'de şu anda çok sayıda kiralık ev olduğunu söyledi. Özellikle bu aylarda üniversitelere yakın kiralık apart bulmakta güçlük yaşandığını belirten başkan Çelik şöyle konuştu:

*Geçtiğimiz yıllarda özellikle Eylül aylarında üniversitelere yakın bölgelerde kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşanıyordu.

* Üniversitelerimizin bulunduğu bölgelerde kiralık dükkan bulmakta artık mümkün.

* Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda kira fiyatları aynı. Ev sahipleri kiralarına zam yapmıyor.

* Kiracı bulamayan mülk sahipleri kiraları düşürmek durumunda kalıyor. Geçtiğimiz yıl şehir merkezinde kira fiyatları 2+1 evler 700 ila bin 500 TL arasındaydı. Bu yıl da fiyatlar aynı hatta daha düşük fiyatlara bile ev bulmak mümkün. Evin lükslüğüne göre 3+1 veya 4+1 evler ise 900 ila 2 bin lira arasında değişiyor.