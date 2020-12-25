Esnaf kan ağlıyor: Açız, aç

Corona virüsü önlemleri her kesimi vurdu. Dar gelirliler ve esnaf perişan oldu. Pandemiden önce de sıkıntı yaşayan, kirasını, primini, vergisini ve giderlerini ödemekte zorlanan esnaf, bu dönemde iyice dibe vurdu. Ancak onları duyan yok.

CHP Ankara Milletvekilleri Yıldırım Kaya ile Nihat Yeşil, esnaf ve esnaf derneklerini ziyaret edip dertlerini dinledi. CHP'li vekillerin ilk durağı Ankara Kantinciler Odası oldu.

“KREDİLER ERTELENSİN”

Oda Başkanı Bayram Şahin sadece Ankara'da bin 100 kantinin odaya üye olduğunu belirterek “Pandeminin ileride düzeleceğini düşünerek onlarca üyemiz kredi çekti. Eylül ayı geldi, kredi ödemeleri başladı. Fakat üyelerimizin bu kredileri ödeyecek durumu yok. İktidardan beklentimiz faizsiz bir şekilde bu kredilerin ertelenmesi” dedi.

“ELİMİZDE PATLADI”

CHP'li vekiller daha sonra Ankara Ulus'ta çantacı esnafını ziyaret etti. Okulların açılmamasından dolayı işlerinin yüzde 75 düştüğünü belirten esnaf “Hükümet pandemi ile ilgili hep olumlu bir tablo çizdi, biz de haziranda stoklarımızı yaptık, çeklerimizi verdik. Ürünler elimizde patladı, çektiğimiz krediler nasıl ödenecek hiç bilmiyoruz” diye konuştu.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer “Ankara'da 70 bin kişinin karnı buradan doyuyor. İcralık olmuş araçlar var, devletten yardım bekliyoruz” ifadesini kullandı.

“HIRSIZLIK MI YAPALIM?”

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Gazeteduvar'a yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

* Eldiven diyorsanız eldivenle yapalım, sosyal mesafeyi ayarlayın dediniz ayarladık.

* Biz hükümeti yıkmanın peşinde değiliz. Biz açız, aç.

* Pandemi döneminde hayatta kalmak için kredileri çektik. İnsanlar krediyi ödeyemiyorlar.

* Hırsızlık mı yapalım yol mu keselim? Yedi aydır bu insanlar evine ekmek parası götürememiş, çocuğunun yüzüne bakamamış. Esnaf artık canından bıktı.

BİNLERCE İŞLETME İCRALIK

Antalya'da en büyük istihdam alanlarından olan restoran, yiyecek – içecek ve eğlence sektöründe pandeminin yol açtığı kısıtlamalar nedeniyle onbinlerce kişi işsiz kaldı.

Binlerce işletmenin de icralık olduğu kentte, restorancılar destek bekliyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 37. Komite üyeleri iş yerleri kapalı olduğu için tarihi geçmiş milyonlarca liralık ürünleri çöpe atmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Sektör temsilcileri “SGK primleri ve vergiler yapılandırıldı ancak ödemeler şubat ayında başlayacak. İşletmelerimiz açık değil ki nasıl ödeyelim? Banka kredileri de iş yeri açıldıktan sonra, sıfır faiz ve 3-6 ay vadeli olacak şekilde düzenlenmeli” değerlendirmelerinde bulundu.

İsmail AKIN