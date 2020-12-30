Esnafa destek başvuruları başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek ‘Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması' tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Pekcan, esnaf, sanatkara ve gerçek kişi tacirlere kira yardımı ve hibe desteği başvurularının bugün itibariyle alınmaya başlanacağını duyurdu.

”DESTEK BAŞVURULARINI BUGÜN İTİBARIYLA ALMAYA BAŞLIYORUZ”

Esnaf olmadan küresel bir marka olmayacağını vurgulayan Pekcan, ”Cumhurbaşkanımızın 14 Aralıktaki kabine toplantımızda verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını geçen hafta yaptığım açıklamada Ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Bakanlığımızın ve çözüm ortaklarının çalışmaları sonucunda destek sistemini söz verdiğimiz tarihten önce aktif hale getirdik. Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek tacirlerimize yönelik destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz'' dedi.

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