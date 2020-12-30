Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Esnafa destek başvuruları başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 14 Aralık tarihinde açıklana esnafa destek başvurularının bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Güncellenme: 12:50, 30/12/2020
Haberler Ekonomi
Esnafa destek başvuruları başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek ‘Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması' tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Pekcan, esnaf, sanatkara ve gerçek kişi tacirlere kira yardımı ve hibe desteği başvurularının bugün itibariyle alınmaya başlanacağını duyurdu.

”DESTEK BAŞVURULARINI BUGÜN İTİBARIYLA ALMAYA BAŞLIYORUZ”

Esnaf olmadan küresel bir marka olmayacağını vurgulayan Pekcan, ”Cumhurbaşkanımızın 14 Aralıktaki kabine toplantımızda verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını geçen hafta yaptığım açıklamada Ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Bakanlığımızın ve çözüm ortaklarının çalışmaları sonucunda destek sistemini söz verdiğimiz tarihten önce aktif hale getirdik. Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek tacirlerimize yönelik destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz'' dedi.

İlginizi ÇekebilirErdoğan'ın destek açıklamalarını esnaf nasıl karşıladı?Erdoğan'ın destek açıklamalarını esnaf nasıl karşıladı? İlginizi ÇekebilirErdoğan yeni corona virüsü destek paketini açıkladıErdoğan yeni corona virüsü destek paketini açıkladı
AKP Corona Cumhurbaşkanı Ekonomi son dakika söz Sözcü WhatsApp
Yayınlanma Tarihi:12:17,