Esnafa dükkan açtırıp müşteriyi eve kilitlediler

Pandemi önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında Nasrettin Hoca fıkralarını andıran bir durum yaşandı. Sokağa çıkmanın yasak olduğu hafta sonlarında esnaf iş yapsın diye lastik tamir ve bakım servislerine ayrıcalık tanınıp dükkanlarını açma izni verildi. Kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlamış olması nedeniyle lastikçilere sağlanan bu avantaj olumlu karşılandı. Ancak, kış lastiği taktırmak isteyen müşteriler yasak nedeniyle hafta sonu sokağa çıkamayınca, lastikçi esnafı boş dükkanda adeta sinek avladı. Otomotiv Lastik Satıcıları ve Servisçileri Derneği yetkilileri ile esnaf örgütleri hafta içinde çalıştığı için kış lastiğini taktıramayan kişilere ‘randevu' yöntemiyle sokağa çıkma hakkı verilmesi talebinde bulundular.

KIŞ LASTİĞİ AVANTAJI

İçişleri Bakanlığı 1 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı “Koronavirüs ile Mücadele kapsamında Yeni Tedbirler ve Kısıtlamalar” genelgesiyle hafta sonları için sokağa çıkma yasağı getirdi. Genelgeyle yasağın Cuma günleri saat 21.00'de başlayıp, Pazartesi günler saat 05.00'te sona ereceği bildirildi. Yasağa tüm vatandaşların uyması istenirken üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinde sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı sektörler yasak kapsamı dışına çıkarıldı. 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu başladığı için lastik tamir ve bakım servislerine de yasaklı hafta sonunda çalışma yetkisi verildi. Böylece araç tamir ve bakım servisleri kapalı kalırken lastikçiler hafta sonunda dükkanlarını açtılar.

DÜKKAN AÇIK, MÜŞTERİ YOK

Ancak, lastik servislerine sağlanan hafta sonunda çalışma ayrıcalığı araçlarının lastiklerini değiştirmek isteyen müşterilere de uygulanmadığı için müşteriler hafta sonu yasağı nedeniyle evlerinden çıkamadılar. Sonuçta büyük bir umutla cumartesi ve pazar günlerini müşteri bekleyerek geçiren lastikçi esnafı boş dükkanı siftah dahi yapamadan kapatmak zorunda kaldı.

RANDEVUYLA İZİN VERİLSİN

Kış lastiği takma zorunluluğunun ticari araç sahipleri için geçerli olduğunu belirten esnaf örgütleri, can ve mal güvenliği nedeniyle özel araç sahiplerinin de yoğun biçimde kış lastiği taktırmak istediğini söylediler. Özel araç sahiplerinin ağırlıklı olarak hafta içi günlerde çalıştıkları için lastik değiştirmeye fırsat bulamadıklarını, yasak nedeniyle şimdi hafta sonlarının da kullanılamadığını belirten esnaf örgütleri, “Kazaların önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından kış lastiği kritik önem taşıyor. Hafta sonları lastik servisleri açık, ancak müşteriler evlerinden çıkamıyor. Bunun çözümü için randevu sistemine geçilebilir. Müşteriler randevu saatlerinde araçlarıyla servislere gelebilirler. Bunun için genelgede küçük bir değişiklik yeterli” dedi.