Esnek çalışma nedir? Esnek çalışma kimleri kapsayacak?

Esnek çalışma gündemdeki yerini koruyor. Kısmi zamanlı çalışma, vergi istisnası ve prim desteğiyle teşvik edilecek. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için “belirli süreli” iş sözleşmesi yapmak kolaylaştırılıyor. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, sözleşme süresi bittiğinde ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı alamıyorlar. Sözleşmeleri yenilenmediğinde işe iade davası açamıyorlar.

İŞÇİ İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAK



Belirli süreli iş sözleşmelerinde, sözleşme sürenin bitiminde kendiliğinden sona eriyor. Bu sayede işveren ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmıyor.

İŞÇİ İŞE İADE DAVASI AÇAMAZ

İş Kanunu’na göre, 30’dan fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde işveren işçiyi işten çıkartırken geçerli bir sebep göstermek zorunda. İşçi, sebebin geçerli olmadığı iddiasıyla işe iade davası açabilir.

İşe iade davasını kazanan işçiye öncelikle boşta geçen süreye karşılık 4 aylık ücreti ödenir. Ayrıca, işveren mahkeme kararına rağmen işe başlatmazsa 4 ay ile 8 aylık ücret arasında değişen tutarda tazminat öder.

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler ise sözleşme yenilenmediğinde işe iade davası açamazlar.

ÖZEL YAPTIRIM MADDESİ KONULABİLİR

Belirli süreli iş sözleşmesi yapılırken, sözleşmenin bitiminde kıdem tazminatına karşılık gelecek şekilde bir ödeme yapılması veya sözleşmenin süresinden önce bitirilmesi halinde kalan sürenin ücretinin ödenmesi şeklinde hüküm konulmasının önünde ise sözleşme hürriyeti gereği bir engel bulunmuyor. Belirli süreli sözleşmelerde genel olarak, karşılıklı olmak şartıyla, taraflardan birinin sözleşmeyi süresinden önce bitirmesi halinde, kalan süreye ait ücretin ödeneceğine dair hüküm konulabiliyor.