Esnek çalışma teklifi geri çekiliyor

BBC Türkçe’de yer alan habere göre kararda, işçi konfederasyonlarının iktidar ve muhalefetle geçen haftadan beri yürüttüğü müzakereler etkili oldu.

AKP’nin corona virüsü salgını nedeniyle artan işsizliğe karşı “istihdam artışı” ve yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle kamu borçlarına yapılandırma gerekçesiyle hazırladığı 51 maddelik yasa teklifinin ilk 20 maddesi geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

DÜZENLEMEDEN VAZGEÇİLMESİ GÖRÜŞÜ BENİMSENDİ

Teklifin tartışmalı maddeleri bu haftaya bırakıldı. Bu arada sendikalar iktidar ve muhalefetle görüşerek esnek ve kısmi çalışmaya ilişkin maddelerin tekliften çıkarılmasını istedi. AKP yönetimi, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdü.

Edinilen bilgiye göre, sendikaların talepleri doğrultusunda, söz konusu düzenlemeden vazgeçilmesi görüşü benimsendi. Son anda bir değişiklik olmazsa, bugün Genel Kurul’da görüşülmesine devam edilmesi beklenen yasa teklifinden, esnek çalışmaya ilişkin hükümler çıkarılacak.

Buna göre, 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerin 2 yıl koşulsuz belirli süreli sözleşme ile çalıştırılmasına ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarılacak.

Ayrıca, 25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalışması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmaması öngören hüküm de teklif metninden çıkarılacak.

ATALAY: MÜJDELİ HABER BEKLİYORUZ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, konuyla ilgili bugün AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile görüştü.

Atalay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Bu maddelerin 15 gündür işçinin aleyhine olduğunu anlatmaya çalıştık. AK Parti ve MHP’den randevu talep etmiştik. Bugün bu haklı talepleri Meclis gündemine getirip bir formül üreteceklerini söylediler. Bu maddeler işverenin lehine, kötü bir düzenleme. Hayırlı müjdeli haber bekliyoruz” dedi.

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