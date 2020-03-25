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Etil alkolde gümrük vergisi sıfırlandı

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

08:30 -
Haberler Ekonomi
Etil alkolde gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, “nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi”ne eklendi.

Aynı gazetede yer alan ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda “mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları” başlığı altında yer alan “cihazlar” söz konusu tablo kapsamında çıkarıldı. (REUTERS)

 

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Son güncelleme: 08:40 25.03.2020
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