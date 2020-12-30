ETO Başkanı Güler: Pandemi nedeniyle 3 bin işletme kapandı

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, odanın Aralık meclis toplantısında Eskişehir ekonomisinin 2020 yılı performansı, ticaret ve sanayide 2021 yılı beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

8 BİN ÜYE ETKİLENDİ

Corona virüs tedbirleri sebebiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Güler, 2020 yılının tüm dünyada olduğu gibi Eskişehir ekonomisi ve oda üyeleri için de zor bir yıl olduğunu dile getirdi. Pandemi nedeniyle yaklaşık 3 bin ETO üyesinin işletmelerinin kapandığını ya da kısıtlandığını belirten Güler, salgından dolaylı olarak etkilenen üye sayısının ise 8 bine yaklaştığını söyledi.

E-TİCARET ÖNEM KAZANDI

Pandemi nedeniyle Eskişehir ekonomisinin ağırlık merkezi olan hizmet sektörünün olumsuz etkilendiğini belirten Güler, hizmet sektörünün yetişmiş insan kaynağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Eskişehir'de de E-Ticaret yöntemiyle veya kurye yöntemiyle satış yapan firmaların salgından daha az etkilendiğini söyleyen Güler, E-ticaretin her geçen gün daha çok önem kazandığını kaydetti.

77 MİLYON DESTEK SAĞLANDI

Salgından etkilenen ETO üyelerine odanın tüm imkanlarını seferber ettiklerinin altını çizen Güler, odanın öz kaynakları ile kullandırılan Nefes Kredisi ve kamu desteğiyle kullandırılan kredilerle birlikte üyelere sağlanan finansmanın 77 milyon lirayı geçtiğini dile getirdi. Salgınla mücadelede üyelere finansman desteğinin yanı sıra sahada da destek verdiklerini hatırlatan Güler, ETO üyelerinin PCR Test Merkezleri sayesinde piyasaya göre çok daha uygun koşullarda test yaptırabildiğini kaydetti.

UMUTLAR YENİ YILA KALDI

Eskişehir'in ihracatı hakkında da bilgi veren Güler, vergi merkezi Eskişehir olan firmaların 2020 yılı ihracatında 2019 yılına göre yüzde 20 oranında bir düşüş olduğunu söyledi. Eskişehir'in üretim gücü ve kabiliyeti ile bu düşüşü telafi edebileceğini belirten Güler, aşının yaygın kullanılmasıyla ve hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ihracatın da yükseleceğini söyledi.

2021 EKONOMİDE YARA SARMA YILI OLACAK

2021 yılı beklentilerine de yer veren Güler, 2021 yılının pandemi nedeniyle mağdur olan üyelerinin yaralarını sarabileceği bir yıl olmasını temenni ettiklerini belirterek, hayatın normalleşmeye başlamasıyla ve kısıtlamaların azalmasıyla birlikte ticaretin de canlanmasını umduklarını dile getirdi. Güler ayrıca, 2021 yılında da tüccar ve esnafa verilen desteklerin devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çekti.