ETSO’dan Bulgaristan’ın corona kararıyla ilgili yeni iddia: 1 ay uygulanacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Türkiye'den gelenler için uyguladığı PCR testi ve zorunlu 14 günlük karantina uygulamasının 1 Eylül gününden itibaren kaldırıldığına dair açıklama ile ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt imzası ile yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın aldığı kararın 1 ay süreceği iddia edildi.

“1 AY SÜREYLE AÇIK KALACAK”

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın Türkiye'den gelenler için uyguladığı PCR testi ve zorunlu 14 günlük karantina uygulamasının 1 Eylül-30 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtilerek “Bulgaristan Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nın 1 ay süre ile karşılıklı olarak gidiş – gelişe açılması haberi Edirne iş dünyasında memnuniyet ile karşılanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

CORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ HATIRLATILDI

Corona virüsü tedbirlerinin de hatırlatıldığı açıklamada, “İlimiz Edirne ekonomisinde önemli yer tutan komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan‘dan gelen misafirlerimizin bu süre zarfında tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 salgınından hiç kimsenin etkilenmemesi ve elde edilecek sonuçlar doğrultusunda bu sürenin daha da uzatılabilmesi için öncelikle iş yerlerimizde mesafe, maske ve hijyen kurallarına en üst düzeyde dikkat ederek gerekli önlemleri almamız gerekmektedir” sözlerine yer verildi.

“BAĞLANTILARIMIZ KESİLMİŞTİ”

Corona virüsü tedbirlerinin hem Türkiye, hem de Bulgaristan için büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada; “Uzunca bir süreden beri Covid-19 salgını dolayısıyla komşu ülke Bulgaristan ile olan ekonomik bağlantılarımız maalesef kesilmişti. Şimdi bu yeni karar doğrultusunda başta Covid-19 önlemleri ve alışveriş için gelen misafirlerimizin aynı anda işletmeniz içinde bulunması gereken kişi sayısına azami dikkat ederek, maske ve hijyen kurallarına tam anlamıyla riayet edilmesi ve satışa sunduğumuz malların kalitesi, sunumu ve fiyat etiketleri konusunda gereken hassasiyeti göstermeniz hususunu önemle bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verildi.