Euro bölgesi yüzde 12.5 büyüdü

Euro bölgesinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12.5 büyüdü.

Avrupa Birliği’nin (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın bugün açıkladığı verilere göre, aynı dönemde AB’nin tamamındaki GSYH büyümesi de yüzde 11.5 olarak gerçekleşti.

Eurostat verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, GSYH Euro bölgesinde GSYH yüzde 4.3 ve AB’nin tamamında yüzde 4.2 küçüldü.

EN YÜKSEK BÜYÜME FRANSA’DA

AB üyesi ülkeler arasında en yüksek çeyreklik büyüme yüzde 18.7 ile Fransa’da ve yüzde 16.7 ile İspanya’da, buna karşılık, en düşük büyüme de yüzde 2.3 ile Yunanistan’da gerçekleşti.

Eurostat’tan yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekteki hızlı büyümenin büyük ölçüde tüketici harcamaları kaynaklı olduğu, buna karşılık yatırım harcamaları ve ihracatın katkısının daha düşük düzeylerde kaldığı belirtildi. (DHA)

