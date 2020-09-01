Euro Bölgesi’nde deflasyon başladı

19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi’nde enflasyon Ağustos ayında yüzde eksi 0,2’ye indi. Ülkede Mayıs 2016’dan bu yana enflasyon ilk kez eksiye geçerken yaşanan durumla birlikte deflasyon resmen başlamış oldu.

Avrupa Birliği yıllardır talep yaratarak enflasyonu yukarıda tutmaya böylece ücretlerde de artış sağlamaya çalışıyor fakat corona salgını ile birlikte bu iş oldukça zor bir hale geldi.

Reuters’ta yer alan habere göre Euro Bölgesi ülkelerinde enflasyonun düşük çıkmasıyla Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın üzerinde piyasaya daha fazla para verme baskısı oluşuyor.

Avrupa’da bir kötü ekonomik haber de imalat sektörü tesislerinin Ağustos ayında tekrar istihdamı azalttığını ve yeni siparişler yerine ham madde ve yarı mamul stoklarını azalttığını gösteren verilerden geldi. IHS Markit’in açıkladığı verilere göre, işletmeler halen iç talepten destek buluyor ve ihracat sadece ılımlı bir artış gösterdi.