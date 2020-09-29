Euro kaç lira oldu? Euro rekordan rekora koşuyor…

Euro’nun ateşi söndürülemiyor. Dolara göre daha hızlı yükselen euro geçtiğimiz hafta çok kısa süreliğine düşüş yaşasa da yükselişi hızla devam ediyor. Bugün düne göre %0.8 artış yaşayan ve haberin yapıldığı saat itibariyle 9.18 TL seviyesinde bulunan euro tarihinin zirvesinde yer alıyor.

1 EURO NE KADAR?

29 Eylül saat 12:30 itibariyle 1 euro alış fiyat 9,16 TL satış fiyatı ise 9,18 TL.

DÖVİZ NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez’in geçen haftaki sürpriz faiz artırımıyla dolar/TL 7.51’e gerilemişti, ardından dolardaki jeopolitik riskler, küresel değer kazancı ve satış baskısı iyimserliği azaltmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar kur üzerinde jeopolitik gerilimi artırıyor.

Geçen hafta ise Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile diyalog yolunun açılmış olması Türk Lirası açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanmıştı.