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Euro kaç lira oldu? Euro rekordan rekora koşuyor…

Döviz kurlarındaki sert yükseliş sürerken euro son iki gündür tarihi rekorlarını kırıyor. 9 lirayı birkaç gün önce aşan fakat Merkez Bankası'nın faiz kararıyla düşüşe geçen euro tekrar yükselişe geçti ve bugün 9,18 TL dolaylarında işlem görüyor.

12:33 -
Haberler Ekonomi
Euro kaç lira oldu? Euro rekordan rekora koşuyor…

Euro’nun ateşi söndürülemiyor. Dolara göre daha hızlı yükselen euro geçtiğimiz hafta çok kısa süreliğine düşüş yaşasa da yükselişi hızla devam ediyor. Bugün düne göre %0.8 artış yaşayan ve haberin yapıldığı saat itibariyle 9.18 TL seviyesinde bulunan euro tarihinin zirvesinde yer alıyor.

1 EURO NE KADAR?

29 Eylül saat 12:30 itibariyle 1 euro alış fiyat 9,16 TL satış fiyatı ise 9,18 TL.

DÖVİZ NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez’in geçen haftaki sürpriz faiz artırımıyla dolar/TL 7.51’e gerilemişti, ardından dolardaki jeopolitik riskler, küresel değer kazancı ve satış baskısı iyimserliği azaltmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar kur üzerinde jeopolitik gerilimi artırıyor.

Geçen hafta ise Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile diyalog yolunun açılmış olması Türk Lirası açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanmıştı.

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