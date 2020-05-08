‘Ev elektroniğinde satışlar arttı’

Dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdüren corona virüsü salgını teknoloji perakendesinde de müşteri taleplerini baştan aşağı değiştirdi. Çok sayıda sektör, salgın nedeniyle zor günler geçirirken özellikle teknoloji mağazalarında bazı ürün gruplarında satışlar önemli ölçüde arttı. Son dönemde gayrimenkul ve turizm alanındaki projelerinin yanında teknoloji perakendeciliği alanında da önemli yatırımlara imza atan Çağdaş Holding'in İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, özellikle Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren insanların evlerinde daha sık vakit geçirmeye başladığını; bunun da bazı teknolojik ürünlere olan ilginin artmasına sebep olduğunu açıkladı.

TOPLAM MAĞAZA SAYISI 11'E ULAŞTI

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde Samsung ve Profilo markalı toplam 11 mağazayla tüketicilere bu alanda hizmet verdiklerini hatırlatan Dağlarca Çağlar, “Tabii bu mağazalarımız bir kısmı cadde üzerinde bir kısmı ise AVM'lerin içinde. Bu süreçte AVM'lerin kapanmasıyla birlikte biz de sadece cadde mağazalarımızla faaliyet gösteriyoruz. Şu an, Bodrum, Marmaris ve Antalya'daki mağazalarımız tüketicilere hizmet vermeye devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde AVM'lerin de kapılarını açmasıyla birlikte teknoloji perakendeciliği alanında tam kapasiteyle hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Tabii bunu yaparken, her zaman olduğu gibi çalışan ve müşteri sağlığını en ön planda tutacak; buna yönelik en etkin tedbirleri mağazalarımızda hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.