Ev kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 bankaların konut kredisi hesaplama işlemleri…

Ekonomik olarak vatandaşları destekleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, sosyal hayatı destekleme, taşıt, tatil ve konut kredisi düşük faiz oranları ve vade fırsatlarıyla vatandaşlara sunuldu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi hesaplamasıyla kredilerin faiz oranları ve örnek ödeme tablosu görülebiliyor. Bankaların sağladığı konut kredisine başvuruda bulunacak olan vatandaşlar kredi hesaplama linklerini sayfamızdan bulabilirler. İşte 2020 konut kredisi hesaplama işlemleri…

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK'TAN DESTEK KREDİSİ FIRSATI

Kamu bankaları konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıkladı. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında 1 yılı ödemesiz 15 yıl vade ile kredi kullandırılacak. İkinci el taşıtlarda %0,82 faiz ile kredi kullandırılacak. Tatile çıkmak isteyen vatandaşlara tatil kredisi gelirken, bisiklet almak isteyenler için de ayrı bir kredi kullandırılacak.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE ŞARTLARI

Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL'ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL'dir (750 Bin TL dahil).

Konut Kredisi için; Bankkart, KMH, Talimat Ürünü, İnternet Bankacılığı zorunlu olup, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üçüne sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

Söz konusu krediden her bir müşterimiz yalnızca bir kez faydalanabilecektir. Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz. Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI



HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE ŞARTLARI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacaktır.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren Şubelerimize yapılabilecektir.

Sıfır konut ödeme tablosu:

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullanılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.



Başvurular, bankaların şubeleri üzerinden yapılacak.

İkinci el konut satın almak için 100 bin TL kredi çeken bir yurttaş, 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 183 bin 925 TL'lik geri ödeme yapmış olacak.

İkinci el konut ödeme tablosu:



VAKIFBANK KONUT KREDİSİ DETAYLARI

Kredinin Özellikleri

Kampanya, sıfır/birinci el ve ikinci el konut alımları için geçerli olacaktır.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750.000.-TL, diğer şehirlerimizde ise en fazla 500.000.-TL olacaktır.

Kampanya kapsamında kullandırılacak konut kredileri eşit taksitli ve azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olacaktır.

Müşterilerimizin tercihine göre belirtilen ödemesiz dönem vadesi daha kısa tutulabilecektir.