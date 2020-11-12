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Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evinde engelli, hasta ya da kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan yakınlarına bakan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı veriliyor. İl il yatırılmaya devam eden maaşlar şu ana kadar 10 şehirde banka hesaplarına yattı.

Güncellenme: 09:55, 12/11/2020
Haberler Ekonomi
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Yüzde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına ya da hastasına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor. Ödeme sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILAN İLLER

Evde bakım maaşı yatan iller arasında; İzmir, Hatay, Tokat, Osmaniye, Afyonkarahisar, Kırklareli, Samsun, Antalya, Sakarya, Diyarbakır yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Afyonkarahisar aile Antalya banka Diyarbakır e-devlet Hatay izmir Kırklareli Osmaniye Sakarya Samsun Tokat
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