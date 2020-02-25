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Evde bakım maaşı sorgulama: 25 Şubat evde bakım maaşı yatan iller…

Devlet tarafından evinde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı veya engelli bireylere bakım sağlayan vatandaşlara verilen bakım maaşı il il yatırılıyor. peki 25 Şubat itibari ile hangi illerde evde bakım maaşı yattı. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

09:16 -
Haberler Ekonomi
Evde bakım maaşı sorgulama: 25 Şubat evde bakım maaşı yatan iller…

Evde bakım maaşı yüzde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere veriliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama işlemi nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

25 Şubat itibari ile Tokat, Aksaray, Amasya, Edirne, Hatay, Samsun, Antalya, Afyon, Sakarya, Karabük, Malatya, Bolu, Ordu, Zonguldak, Denizli, İstanbul, Muğla, Manisa, Şanlıurfa, Konya, Ankara, Kırıkkale, Mersin, Bilecik, İzmir, Aydın, Balıkesir, Uşak, Adana, Bursa, Diyarbakır, Osmaniye, Bayburt, Kayseri ve Adıyaman illerinde evde bakım maaşı yattı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Adana Adıyaman AMASYA Ankara Antalya aydın Balıkesir Bilecik Bolu Bursa Denizli Diyarbakır Edirne Hatay Mersin
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