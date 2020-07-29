Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu! Temmuz ayı bakım maaşı sorgulama ekranı…

İhtiyaç sahibi olan engelli ve yaşlı vatandaşlar, evde bakım maaşı alabiliyor. İl il yatırılan evde bakım maaşı, e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte detaylar…
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER
Hatay
Tokat
Bolu
Edirne
Diyarbakır
Kırklareli
İzmir
Karabük
Kayseri
Antalya
Zonguldak
Bilecik
Konya
Ankara
Denizli
Afyon
İstanbul
Şanlıurfa
Uşak
Manisa
Ordu
Çanakkale
Mersin
Samsun
Bayburt
Siirt
Kars
Erzurum
Bursa
Balıkesir
Adana
Kırıkkale
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?
Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.
Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.
Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.
Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.
Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.