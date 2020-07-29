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Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu! Temmuz ayı bakım maaşı sorgulama ekranı…

Engelli vatandaşlara ve bakıma muhtaç olan yaşlı kimselere, evde bakım maaşı veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşları, illere göre yatırılıyor. Temmuz ayına ait evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı nasıl öğrenilir? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

09:17 -
Haberler Ekonomi
Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu! Temmuz ayı bakım maaşı sorgulama ekranı…

İhtiyaç sahibi olan engelli ve yaşlı vatandaşlar, evde bakım maaşı alabiliyor. İl il yatırılan evde bakım maaşı, e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte detaylar…

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Hatay

Tokat

Bolu

Edirne

Diyarbakır

Kırklareli

İzmir

Karabük

Kayseri

Antalya

Zonguldak

Bilecik

Konya

Ankara

Denizli

Afyon

İstanbul

Şanlıurfa

Uşak

Manisa

Ordu

Çanakkale

Mersin

Samsun

Bayburt

Siirt

Kars

Erzurum

Bursa

Balıkesir

Adana

Kırıkkale

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Adana aile Ankara Antalya Balıkesir Bilecik Bolu Bursa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çanakkale Denizli Diyarbakır e-devlet Edirne Erzurum Hatay Mersin Temmuz ayı
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