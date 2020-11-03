Evde bakım maaşları yatırılmaya başladı

Her ay engellilerin evde bakımları için ilgili kurumlar tarafından ödemeler gerçekleştiriliyor. Ödemeler kapsamında engelliler evlerde daha rahat bakımı sağlanıyor. Evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILAN İLLER

Evde bakım maaşı yatan iller arasında; Tokat, Karabük, Hatay, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Konya Samsun, Mersin, İstanbul, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Erzurum, Kars, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Uşak, Bursa, Adana, Kayseri, Düzce yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.