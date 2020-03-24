Evden emekli maaşı nasıl alınır? Evden emekli maaşı e-Devlet başvuru ekranı…

Emekli maaşlarını almak isteyen hak sahipleri corona virüsü sebebiyle bankalara gitmek istemiyor ve evden emekli maaşı nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Evden emekli maaşı almak için basit birkaç adım bulunuyor.

EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

e-Devlet’te bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları” başlığı altında, türüne göre “Emekli Banka” değişiklik sekmesinden “PTT Konutta Teslim” seçeneğini seçerek evden emekli maaşınızı alabilirsiniz.

TEDBİRLER ARTIYOR

SGK'nın açıklamasında tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği duyuruldu. Özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Türkiye Bankalar Birliği'nden alınan bilgilere göre; emekliler promosyon işlemlerini banka şubelerine gitmek yerine internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından 7 gün 24 saat esasına göre yapabilecek. Öte yandan ATM'den günlük para çekme limiti artırıldı. Bankaların dijital kanallarının kullanılması yönünde uyarılar yapıldı. Diğer banka ATM'lerinin kullanımından alınan ücretler kaldırıldı. Şirketler çalışma sistemlerini değiştirdi, birçok firma evden çalışma yöntemine geçti.