Yoksulluk sınırı 7.764 oldu

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 0,94 oranında geriledi.

TÜRK-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk sekiz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 10,22 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 15,79 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,67 olarak hesaplandı.

Aynı ayda, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.383,76 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise

(yoksulluk sınırı) 7.764 TL, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.891,65 TL oldu.