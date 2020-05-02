ExxonMobile 32 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

ABD enerji devi ExxonMobile, ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Corona virüsü salgını nedeniyle petrol fiyatlarının tarihi bir çöküş yaşaması, şirketin mali durumunu da etkiledi.

Business Insider'da yer alan habere göre, ExxonMobile'ın ilk çeyrek gelirleri tahmin edilenin üzerinde, 56.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak bu, şirketin 1988'den beri ilk kez bir çeyrekte zarar etmesinin önüne geçemedi.

Geçen senenin ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolar kâr açıklayan şirket, bu yıl ilk çeyrekte 610 milyon dolar zarar etti. Bu haberin ardından borsadaki hisseler de yüzde 2.6 değer kaybetti.

CEO WOODS, UMUTLU KONUŞTU

ExxonMobile CEO'su Darren Woods, “Corona virüsü, kısa vadeli talebi etkiledi. Piyasadaki aşırı arz da buna eklenince fiyatlar üzerinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir baskı oluştu” dedi.

Woods, geleceğe ilişkin ise iyimser konuşarak “Ekonomi yeniden canlanacak. Yaşam standartları artacak. Bu da ürünlerimize yeniden talep olmasını ve endüstrinin toparlanmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Exxon, 20 Nisan'da ham petrol fiyatının negatife düşmesinden en çok etkilenen şirket olmuştu. Ancak toparlanma başladı. Haziran ayı için ham petrol fiyatları yüzde 7.5 artışla 19.95 dolar oldu. Böylece nisan ayı sonundaki dip noktadan beri yükseliş sürmüş oldu.

HARCAMALAR 10 MİLYAR DOLAR KISILDI

ExxonMobile, bilançosunu ve üç aylık temettüsünü korumak için 7 Nisan'da, 2020 harcamalarını yüzde 30, yani 10 milyar dolar kısma kararı almıştı. Şirketin son raporuna göre ikinci çeyrekte hisse başına 87 cent ödenmesi planlanıyor.