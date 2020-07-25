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Exxon’u geçen Reliance, dünyanın en değerli ikinci enerji şirketi oldu

Hindistan merkezli Reliance Endüstri’nin hisse değeri bu yıl yüzde 43 arttı. Şirketin piyasa değeri 189 milyar dolara (1 trilyon 294 milyar TL) ulaştı. Petrol krizinden ez fazla etkilenen firmalar arasında yer alan Exxon ise yüzde 39’luk düşüşle 186 milyar dolara (1 trilyon 273 milyar TL) geriledi. Böylece Reliance, Suudi Aramco’nun ardından en değerli ikinci enerji şirketi oldu. Şirketin patronu Mukesh Ambani bu yıl servetine 22,3 milyar dolar katarak dünyanın en zengin kişileri listesinde 5. sıraya yükseldi.

Sozcu.com.tr
16:51 -
Haberler Ekonomi
Exxon’u geçen Reliance, dünyanın en değerli ikinci enerji şirketi oldu

Hintli Reliance Endüstri, ABD'le Exxon Mobil'i geçerek dünyanın en değerli ikinci enerji şirketi oldu. Bloomberg'de yer alan habere göre Reliance'ın hisseleri, yaşanan petrol fiyatı krizine rağmen bu yıl yüzde 43 değer kazandı. Şirketin piyasa değeri 189 milyar dolara ulaştı.

Hisseleri yüzde 39 düşen Exxon'un değeri ise 186 milyar dolara geriledi. Suudi Aramco ise 1 trilyon 950 milyar dolarlık piyasa değeri ile açık ara zirvede.

JIO PLATFORM'A YATIRIM

Reliance'ın 31 Mart'ta açıklanan mali tablosuna göre gelirlerinin yüzde 80'i enerji işinden geldi. Asya'nın en zengin insanı olan CEO Mukesh Ambani, şirketin perakende ve dijital bölümlerini geliştirmeyi planlıyor. Bunun için Jio Platform'a 20 milyar dolar aktardı. Ayrıca Google ve Facebook da Jio'ya yatırım yaptı.

AMBANI'NİN SERVETİ 22.3 MİLYAR DOLAR ARTTI

Ambani, bu sene servetine 22.3 milyar dolar ekleyerek Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde beşinci sıraya yükseldi. Enerji işi, Mukesh Ambani'ye 2002 yılında ölen babasından kaldı. Ancak Asya'nın en zengini, perakende ve teknoloji alanlarını geleceğin büyüme alanları olarak görüyor.

Nisan ayındaki büyük çaplı petrol talebi düşüşü, büyük bir kriz yaşanmasına neden olmuştu. Bundan en çok etkilenen şirketler ABD'li Exxon ve Chevron oldu.

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