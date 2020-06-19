Facebook, denetleyicilere daha çok ‘çocuk istismarı’ görüntüleri izletecek!

Facebook'un Avrupa'daki iş ortağı Accenture, şirketin başını ağrıtmaya devam ediyor. Accenture daha önce, Facebook içeriklerini denetleyen çalışanlarına, bu işin travma sonrası stres bozukluğuna neden olabileceğini açıkça kabul ettiklerine dair imza almaya çalışmıştı. Bu olay büyük ses getirmişti.

YENİ SÖZLEŞMELER GÖNDERİLDİ

The Intercept'te yer alan habere göre Accenture, mayıs sonu ve haziran başında çalışanlarına bir dizi mail gönderdi. Mailde, çalışanların sözleşmelerinin yenileneceği, bu kapsamda çocuk istismarı görüntülerini incelemekten sorumlu kişilerin günde 5.5 saat yerine 6.3 saat içerik izleyecekleri belirtildi.

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Bu değişiklik, Facebook'un içeriklerini dışarıdan denetleyen yüzlerce kişinin çalışma hayatını etkileyecek. Accenture, bu değişikliğin çalışma düzenini global ortaklarla aynı seviyeye getirmek için yapıldığını belirtti.

52 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİ

Facebook henüz geçen ay, içerik denetleyicilerinin yaşadığı mental sağlık sorunları nedeniyle mevcut ve şimdiki çalışanlarına 52 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Ayrıca bu alanda çalışanlara daha iyi psikolojik destek vermeyi taahhüt etmişti.

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ACCENTURE: İSTEĞE BAĞLI ESNEKLİK!

Bu olaydan kısa bir süre sonra görüntü izleme saatlerinin artırılması tepkiyle karşılandı. Bir Facebook sözcüsü, “Hiçbir ortağımıza bu yönde bir talimat vermedik” demekle yetindi.

Accenture sözcüsü ise konuyla ilgili olarak, “Facebook, çalışma saatlerimiz konusunda bir değişiklik yapmadı. Her zaman olduğu gibi ekip üyelerimize isteğe bağlı esneklik desteği sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.