Facebook kalabalık toplantıları Haziran 2021’e kadar iptal etti

Facebook'un kurucusu ve CEO'su olan Mark Zuckerberg, şirkette 50 kişiden fazla kişinin katılacağı tüm toplantıları 2021 yılının haziran ayına kadar iptal ettiğini duyurdu. Facebook CEO'su, çalışanların bir süre ofise dönmelerini beklemediklerini dile getirdi.

EN AZ MAYIS SONUNA KADAR EVDEN ÇALIŞMA

Zuckerberg, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada şirket çalışanlarının büyük bölümünün en az mayıs ayının sonuna kadar evden çalışmaya devam edeceğini söyledi. Mark Zuckerberg, karmaşık donanımlarla çalışan mühendisler ile karşı terörizm ve intihar önleme gibi konularda içerikleri denetleyen bazı çalışanların ise ofise biraz daha erken döneceğini söyledi.

‘UMARIM ÖNLEMLER YARDIMCI OLUR’

Zuckerberg, “Ofiste çalışma konusunda kendini rahat hissetmeyen ya da okulların kapanması nedeniyle çocuklarına bakacak birini bulamayan çalışanlarımız isterlerse yaz sonuna kadar evlerinden çalışmayı sürdürebilirler. Umarım önlemlerimiz corona virüsünün yayılımını önlemeye yardımcı olur ve çalışma arkadaşlarımızı güvende tutar” dedi.