Facebook Trump destekçisi 330 hesabı uçurdu

Facebook ABD Başkanı Donald Trump'ı öven ve rakibi Joe Biden hakkında sert eleştirilen yapan 200 kişisel Facebook hesabı, 55 Facebook grup sayfası ve 76 Instagram hesabını sildi.

Facebook tarafından yapılan açıklamada söz konusu hesapların Rally Forge isimli bir pazarlama firması tarafından yönetildiği belirtildi.

Rally Forge'un da Trump'a yakınlığı ile bilinen Turning Point USA isimli Phoneix merkezli bir muhafazakar gençlik örgütü ile çalıştığı tespit edildi.

Gençlik örgütünün kurucusu Charlie Kirk geçen ağustos ayında Cumhuriyetçilerin kongresinde konuşacak kadar siyasetle ilgilenen bir isim.

BİNLERCE DOLARLIK REKLAM HARCAMASI

Wall Street Journal'da yer alan habere göre; Facebook tarafından yapılan açıklamada Rally Forge'un daha fazla insana ulaşabilmek adına Instagram ve Facebook'ta 973 bin dolarlık reklam harcaması yaptığı da belirtildi.

Facebook silinen hesapların düzenli olarak New York Times ve Washington Post gibi gazetelerin paylaştığı haberlere yorum yaptığını da tespit etti.

Turning Point tarafından yapılan açıklamada askıya alınan hesaplar noktasında Facebook ile yakından çalıştıkları belirtildi.

Facebook internette sahte profilleri tespit etmekte rakip platformlardan bir adım önde çünkü daha önce internette yayınlanmış bir fotoğrafın profil fotoğrafı olduğunu algılarsa uyarı veriyor.