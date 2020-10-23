Facebook’a karşı tekel davası açılabilir

ABD’de teknoloji şirketlerine dönük tekelleşme karşıtı soruşturmalar sürüyor. The New York Times gazetesi, Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) Facebook’a karşı tekelleşme karşıtı (tröst karşıtı) dava açma konusunda karar vermeye giderek yaklaştığını yazdı.

Konuya dair bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, beş üyeli FTC’nin dün Facebook’la ilgili soruşturmayı konuşmak üzere toplandığı v Facebook’un daha küçük rakip şirketleri satın alarak tekel konumunu koruduğuna dönük iddiaları masaya yatırdığı ancak henüz bir karara varmadığı belirtildi.

Dava açılması için komisyonda oylama yapılması gerekiyor. Komisyon geçen sene haziran ayında Facebook’a karşı soruşturma başlatmıştı.

RAKİPLERİNİ SATIN ALIYOR

Yaklaşık 3 milyar kullanıcısı ve 800 milyar dolarlık piyasa değeriyle Facebook, sosyal medyada tekel kurmuş durumda.

Facebook, 2012’de 1 milyar dolara fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’ı, 2014’te de 19 milyar dolara mesajlaşma uygulaması WhatsApp’i satın almıştı.

Bu satın almalar FTC tarafından da onaylanmıştı. FTC’nin mevcut soruşturmada bu satın almaları tekrar incelediği beliriliyor.

TRUMP’IN SEÇİM KAMPANYASI İÇİN GİZLİLİK İHLALİ YAPMIŞTI

Facebook, söz konusu komisyon tarafından 10 yıl önce de soruşturulmuş ve 2011’de gizlilik ihlallerine ilişkin bir anlaşmaya varılmıştı.

2018’de de Facebook’un ABD’li kullanıcılarının kişisel bilgilerini Donald Trump’ın başkanlık seçimi kampanyasında kullanılmak üzere İngiliz Cambridge Analytica şirketine satması nedeniyle soruşturma açılmış, şirket 5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.



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TEKNOLOJİ DEVLERİ HEDEFTE

ABD’de toplam değeri 5 trilyon dolara ulaşan teknoloji devlerinin tekel konumu giderek daha fazla tartışma konusu oluyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında farklı gerekçelerle Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi şirketlerin tekel konumları tartışılıyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük tekelleşme davasını önceki gün Google’a karşı açmıştı.

Trump hükümetinin arama sonuçlarında Cumhuriyetçilerin ilgilenebileceği sonuçları çıkarmadığı gerekçesiyle Google’ı suçlamasının ardından davanın açılması dikkat çekti.

Google’ın hakkında daha önce Avrupa’da da olduğu gibi soruşturma açılabilecek pek çok konu varken Adalet Bakanlığı’nın sadece arama sonuçlarına odaklandı.

GOOGLE İLE APPLE İŞ BİRLİĞİ DAVALIK OLDU

Sozcu.com.tr’nin incelediği 64 sayfalık dava dosyasında yer alan bilgilere göre Google’ın Apple ile yaptığı işbirliği Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir takip ediliyormuş.

Dosyada yer alan bilgilere göre Google, iPhone’ların internet tarayıcısı Safari’nin varsayılan arama motoru olmak için Apple’a yılda yaklaşık 11 milyar dolar ödüyor. (Google'ın bağlı olduğu Alphabet’in kârının üçte biri) Bunun karşılığında ise Google’ın arama hacminin yüzde 50’sinin iPhone aramalarından oluştuğu ifade ediliyor.