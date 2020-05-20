Facebook’tan dönüş planı: Ofiste maske zorunlu olacak

Sosyal medya devi Facebook, dünya genelinde personelin 6 Temmuz’dan itibaren ofislere dönmesini ve çoklu vardiya sistemi ile ofislerde personel sayısını kapasitenin yüzde 25’i ile sınırlandırmayı planlıyor.

Bloomberg’ün konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirket ayrıca, ofiste maske takılması ve girişte ateş ölçümü yapılmasını da zorunlu kılacak.

OFİSTE 2 METRE MESAFE

Şirket, toplantı odalarında bulunabilecek kişi sayısını sınırlandırmayı, çalışma alanları arasında yaklaşık 2 metrelik mesafe oluşturmayı, kafeteryalardaki masaları kaldırmayı ve ofislerdeki spor salonlarını başlangıçta kapalı tutmayı planlıyor.

Şirketin şu an için çalışanlara corona virüsü testi yaptırmayı planlamadığı ancak daha hızlı sonuç veren test kitlerinin hazır hale gelmesi durumunda konuyu tekrar değerlendirebileceği belirtildi.

Facebook’un ayrıca, personel servislerinde sosyal mesafe kuralını uygulayacağı aktarıldı.

UZAKTAN ÇALIŞMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI İŞLERDE DÖNÜŞ

Şirket, Mayıs başında yaptığı açıklamada uzaktan çalışabilecek olan çalışanların yıl sonuna kadar uzaktan çalışmaya devam edebileceğini duyurmuştu. Ancak donanım, işlem ve diğer bazı işlerde evden çalışmanın mümkün olduğu ve bu kişilerin ofise dönmelerinin isteneceği öne sürüldü.

Bir başka sosyal medya devi Twitter, personelin evden çalışmaya devam edebileceğini açıklamıştı. Teknoloji devi Apple ise Mayıs sonu ve Haziran başında ofislerdeki personel sayısını artıracağını çalışanlara bildirmişti.