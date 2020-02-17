Facebook’un patronundan şaşırtan çıkış: Düzenleme yapın!

Son yıllarda kullanıcı adı birçok skandala karışan Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’den ilginç bir çıkış geldi. İngiliz The Financial Times gazetesinde yayımlanan yazısında Zuckerberg, Facebook’un kullanıcı güvenini tekrar kazanmak için yeni düzenlemelere ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Zuckerberg, “İyi internet düzenlemelerin kısa vadede Facebook’un işlerine zarar verebileceğini ancak uzun vadede kendileri dahil herkes için daha iyi olacağına inandığını” belirtti.

Yazıyı değerlendiren Bloomberg, Facebook’un yıllardır hükümetler nezdinde lobi yaparak sert düzenlemeler yapılmasını engellemeye çalıştığını ancak şimdi işleri için tam tersini istediğini hatırlatarak ortaya çıkan tutarsızlığa dikkat çekti.

YENİ DÜZENLEMELER İÇİN BRÜKSEL’DE

Belçika’nın başkenti olan ve Avrupa Birliği’nin (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel’e ziyareti sırasında söz konusu yazısı yayımlanan Zuckerberg, “Eğer insanların meşru olduğunu düşündüğü standartları yaratamazsak, kurumlara ya da teknolojiye güvenmeyecekler” dedi.

Son yıllarda, Facebook türü sosyal medya platformlarının, kullanıcı verilerini satarak nasıl büyük paralar kazandığının ortaya çıkması, bu platformlara dönük güvensizliği giderek arttırmış durumda.

Öte yandan, Zuckerberg, Brüksel’de Facebook dahil birçok internet devini ilgilendiren yeni düzenleme taslağına ilişkin AB yetkilileriyle görüşecek.

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